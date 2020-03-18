Austrian Airlines у середу виконає рейс Відень-Київ, яким українців повернуть додому

Авіакомпанія Austrian Airlines сьогодні виконає рейс з Відня до Києва, яким зможуть відлетіти українці, які застрягли в Австрії через скасування рейсів після введення карантину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Вдячний Австрійським авіалініям, які завтра о 9:50 відправляють в Україну пасажирів, що не змогли вилетіти у зв’язку зі скасуванням рейсів цієї авіакомпанії. Також майте на увазі, що на літак є близько 70 квитків, які поступлять в продаж", - написав Щерба у Facebook у вівторок ввечері.

Він додав, що для тих, хто застряг у Відні не з вини Austrian Airlines, квиток коштуватиме 493 євро.

"Дорого звичайно, але зате гарантовано повернення завтра вранці додому. Щодо очікуваного чартера, він буде скоріше всього в четвер вранці. Завтра повідомимо щодо того, де придбати. Ціна буде 149 євро", - написав він.

Сьогодні вранці Щерба надав оновлену інформацію і повідомив, що в продажу мають з’явитися додаткові 15 квитків на сьогоднішній рейс до Києва.

"Окремо дякую українській громаді Відня, яка допомогла посольству і спальними мішками, і харчами, і хто чим міг. Люди, ви прекрасні!", - написав посол.

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