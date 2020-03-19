Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину

Греція збирається штрафувати своїх громадян та іноземців, які повернуться в країну і не дотримуватимуться режиму карантину, на суму 5000 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Так, греки та інші громадяни, які повернуться до Греції після набуття чинності тимчасового обмеження на несуттєві поїздки строком на 30 днів, повинні будуть залишатися вдома протягом двох тижнів або піддатися штрафу в розмірі 5000 євро, відповідно до заходів, прийнятих Генеральним секретаріатом цивільного захисту та Управлінням цивільної авіації Греції.

Мандрівникам необхідно буде заповнити анкету із зазначенням адреси, де вони проведуть наступні 14 днів, а також контактного номера.

Ця інформація буде направлена в Інформаційний центр, створений Генеральним секретаріатом цивільного захисту в Халандрі, де співробітники будуть проводити вибіркові телефонні перевірки для визначення того, чи дотримуються мандрівники карантину чи ні.

Деталі плану все ще опрацьовуються.

Раніше прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у зверненні до нації у вівторок заявив, що країна "у стані війни" з коронавірусом.