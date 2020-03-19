Коронавірус "допоміг" встановити світовий рекорд найтривалішого пасажирського перельоту

Через неможливість зробити зупинку у Лос-Анджелесі з огляду на встановлені у зв’язку з коронавірусом обмеження літак з Французької Полінезії встановив рекорд найдовшого прямого пасажирського перельоту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Авіаційна галузь у зв’язку з пандемією коронавірусу переживає не найкращі свої часи. Однак вірус певною мірою посприяв встановленню нового авіаційного рекорду.

14 березня французька авіакомпанія Air Tahiti Nui здійснила найдовший в історії регулярний пасажирський рейс на відстань 15715 км з Папеете на Таїті (Французька Полінезія) в паризький аеропорт Шарль де Голль.

Це стало прямим наслідком викликаних коронавірусом обмежень на поїздки в США.

Цей маршрут зазвичай включає в себе заплановану зупинку в Міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. Але коли літак зупиняється в США, всі пасажири повинні вийти і пройти через американську митницю і прикордонників, перш ніж їм дозволять продовжити наступний етап своєї подорожі.

Нинішні обмеження зробили цю частину подорожі неможливою, тому замість цього рейс TN064 просто продовжив політ, вилетівши о 3 годині ночі за місцевим часом з аеропорту Папеете і прибувши в Париж о 6.30 ранку за місцевим часом 15 березня.

"Цей рейс виконувався у виняткових обставинах і в рамках обмежень, введених американською владою перед лицем епідемії COVID-19", - сказав представник Air Tahiti Nui.

Цей політ, який тривав трохи менше 16 годин, став найтривалішим комерційним польотом у світі з точки зору пройденої відстані.

Цей рейс побив попередній рекорд сінгапурської авіакомпанії Singapore Airlines, яка пропонує регулярне пасажирське сполучення між Сінгапуром і Ньюарком на відстані 15343 км.

Австралійський перевізник Qantas встановив інший рекорд по найдовшому рейсу в кінці 2019 року. Це експериментальний тестовий політ проєкту Sunrise, який пройшов близько 17799 км за 19 годин і 19 хвилин без зупинки між Лондоном і Сіднеєм. Однак оскільки на борту не було пасажирів, які б оплатили послугу, цей переліт до уваги не брали.

Нагадаємо, у лютому літак British Airways поставив рекорд швидкості над Атлантикою через попутний шторм.