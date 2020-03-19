Коронавирус "помог" установить мировой рекорд самого продолжительного пассажирского перелета
Из-за невозможности сделать остановку в Лос-Анджелесе, учитывая установленные в связи с коронавирусом ограничения, самолет из Французской Полинезии установил рекорд самого длительного прямого пассажирского перелета.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Авиационная отрасль в связи с пандемией коронавируса переживает не лучшие времена. Однако вирус в определенной степени способствовал установлению нового авиационного рекорда.
14 марта французская авиакомпания Air Tahiti Nui осуществила самый длинный в истории регулярный пассажирский рейс на расстояние 15715 км с Папеэте на Таити (Французская Полинезия) в парижский аэропорт Шарль де Голль.
Это стало прямым следствием вызванных коронавирусом ограничений на поездки в США.
Этот маршрут обычно включает в себя запланированную остановку в Международном аэропорту Лос-Анджелеса. Но когда самолет останавливается в США, все пассажиры должны выйти и пройти через американскую таможню и пограничников, прежде чем им позволят продолжить следующий этап своего путешествия.
Нынешние ограничения сделали эту часть путешествия невозможной, поэтому вместо этого рейс TN064 просто продолжил полет, вылетев в 3:00 ночи по местному времени из аэропорта Папеэте и прибыв в Париж в 6.30 утра по местному времени 15 марта.
"Этот рейс выполнялся в исключительных обстоятельствах и в рамках ограничений, введенных американскими властями перед лицом эпидемии COVID-19", - сказал представитель Air Tahiti Nui.
Этот полет, который длился чуть менее 16 часов, стал самым продолжительным коммерческим полетом в мире с точки зрения пройденного расстояния.
Этот рейс побил предыдущий рекорд сингапурской авиакомпании Singapore Airlines, которая предлагает регулярное пассажирское сообщение между Сингапуром и Ньюарком на расстоянии 15343 км.
Австралийский перевозчик Qantas установил другой рекорд по самому длинному рейсу в конце 2019 года. Это экспериментальный тестовый полет проекта Sunrise, который преодолел около 17799 км за 19 часов и 19 минут без остановки между Лондоном и Сиднеем. Однако поскольку на борту не было пассажиров, которые оплатили услугу, этот перелет во внимание не принимали.
Напомним, в феврале самолет British Airways установил рекорд скорости над Атлантикой из-за попутного шторма.