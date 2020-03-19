Президентку Єврокомісії перевірять на коронавірус через хворобу Барньє

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн здасть необхідні аналізи для перевірки на коронавірус після інформації про інфікування головного переговірника ЄС по Brexit Мішеля Барньє.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі.

"Президент фон дер Ляєн зустрічалася з Мішелем Барньє майже два тижні тому. На сьогодні у неї немає жодних симптомів. Але її перевірять на тлі цієї інформації. Проте на даний момент її активність залишається такою, як було заплановано", - сказав він.

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Щодо інших членів Єврокомісії, то, за словами речника, їхнє спілкування переважно відбувається через відеоконференції.

"Діяльність комісії триває у нормальному режимі, але очевидно, що всіх співробітників, які контактували з Мішелем Барньє, попросять вжити необхідних заходів", - зазначив речник.

Нагадаємо, Барньє сьогодні повідомив, що заразився коронавірусом. Він заявив, що перебуває у домашній ізоляції і почуває себе добре.

Раунд прямих торгових переговорів щодо майбутніх відносин Британії і ЄС, який повинен був відбутися в Лондоні на цьому тижні, був скасований.