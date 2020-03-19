Главу Еврокомиссии проверят на коронавирус из-за болезни Барнье

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сдаст необходимые анализы для проверки на коронавирус после информации об инфицировании главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

"Президент фон дер Ляйен встречалась с Мишелем Барнье почти две недели назад. На сегодня у нее нет никаких симптомов. Но ее проверят на фоне этой информации. Однако на данный момент ее активность остается такой же, как было запланировано", - сказал он.

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Что касается других членов Еврокомиссии, то, по словам спикера, их общение в основном происходит по видеоконференции.

"Деятельность комиссии продолжается в нормальном режиме, но очевидно, что всех сотрудников, контактировавших с Мишелем Барнье, попросят принять необходимые меры", - отметил спикер.

Напомним, Барнье сообщил, что заразился коронавирусом. Он заявил, что находится в домашней изоляции и чувствует себя хорошо.

Раунд прямых торговых переговоров относительно будущих отношений Британии и ЕС, который должен был состояться в Лондоне на этой неделе, отменен.