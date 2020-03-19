Еврокомиссия опубликовала рекомендации для стран-членов по противодействию пандемии
Еврокомиссия опубликовала рекомендации для стран-членов по противодействию пандемии коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующие документы размещены на сайте института.
Это методические рекомендации по мерам на уровне общин, а также по организации тестирования случаев подозрения на коронавирус.
"Мы должны действовать сообща, чтобы остановить распространение # COVID19, защитить друг друга и наиболее уязвимые группы населения - лиц преклонного возраста и наших медицинских работников", - отмечается в комментарии ЕК.
We need to work together to limit the spread of #COVID19 to protect each other, the most vulnerable, the elderly and our health workers.— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 19, 2020
We presented recommendations on:
✔️ Community measures
✔️ Testing strategies
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Рекомендации по мерам на уровне общин содержат следующие пункты:
- когда уместно внедрять или останавливать меры по противодействию распространению коронавируса;
- какими должны быть меры социального дистанцирования;
- меры по предотвращению инфицирования и механизмы контроля.
В рекомендациях по стратегии тестирования советуют проводить исследования подозрений на коронавирус по ниспадающей приоритетности и строить план действий, ориентируясь на объем имеющихся ресурсов.
Как сообщалось ранее, Европейская комиссия анонсировала создание стратегического склада-резерва медицинского оборудования rescEU stockpile для помощи странам ЕС в борьбе с коронавирусом.