Еврокомиссия опубликовала рекомендации для стран-членов по противодействию пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие документы размещены на сайте института.

Это методические рекомендации по мерам на уровне общин, а также по организации тестирования случаев подозрения на коронавирус.

"Мы должны действовать сообща, чтобы остановить распространение # COVID19, защитить друг друга и наиболее уязвимые группы населения - лиц преклонного возраста и наших медицинских работников", - отмечается в комментарии ЕК.

We need to work together to limit the spread of #COVID19 to protect each other, the most vulnerable, the elderly and our health workers.



We presented recommendations on:

✔️ Community measures

✔️ Testing strategies



More in the thread ↓ pic.twitter.com/PWCWJXmQlj