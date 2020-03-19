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Еврокомиссия опубликовала рекомендации для стран-членов по противодействию пандемии

Четверг, 19 марта 2020, 16:59

Еврокомиссия опубликовала рекомендации для стран-членов по противодействию пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие документы размещены на сайте института.

Это методические рекомендации по мерам на уровне общин, а также по организации тестирования случаев подозрения на коронавирус.

"Мы должны действовать сообща, чтобы остановить распространение # COVID19, защитить друг друга и наиболее уязвимые группы населения - лиц преклонного возраста и наших медицинских работников", - отмечается в комментарии ЕК.

Рекомендации по мерам на уровне общин содержат следующие пункты:

- когда уместно внедрять или останавливать меры по противодействию распространению коронавируса;

- какими должны быть меры социального дистанцирования;

- меры по предотвращению инфицирования и механизмы контроля.

В рекомендациях по стратегии тестирования советуют проводить исследования подозрений на коронавирус по ниспадающей приоритетности и строить план действий, ориентируясь на объем имеющихся ресурсов.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия анонсировала создание стратегического склада-резерва медицинского оборудования rescEU stockpile для помощи странам ЕС в борьбе с коронавирусом.

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