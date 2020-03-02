Кулеба може замінити Пристайка на посаді глави МЗС - УП

В рамках ротації в уряді планують призначити нового міністра закордонних справ, рішення мають затвердити на позачерговому засідання Верховної ради 4 березня.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

Главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

Хто в такому разі забере на себе функціонал віцепрем'єра з євроінтеграції, дізнатися не вдалося. Є імовірність, що сам Кулеба буде суміщати дві посади.

Про те, що президент Володимир Зеленський може змінити міністра закордонних справ, повідомлялося ще на початку лютого.

"Із Пристайком дивна ситуація, він хороший дипломат, але як міністр себе не проявив. За ці декілька місяців він зіпсував відносини майже з усіма в команді. І його треба міняти, але в ОП ще не прийняли остаточного рішення", – розповідав співрозмовник Офісі президента.