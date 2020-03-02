В рамках ротации в правительстве планируют назначить нового министра иностранных дел, решение должны утвердить на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Гончарук все: Что происходит между Зеленским и Кабмином".

Главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Кто в таком случае возьмет на себя функционал вице-премьера по евроинтеграции, узнать не удалось. Есть вероятность, что сам Кулеба будет совмещать две должности.

О том, что президент Владимир Зеленский может поменять министра иностранных дел, сообщалось еще в начале февраля.

"С Пристайко странная ситуация, он хороший дипломат, но как министр себя не проявил. За эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. И его надо менять, но в ОП еще не приняли окончательного решения", - рассказывал собеседник Офисе президента.