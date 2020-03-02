Ексочільницю МОЗ Румунії підозрюють в отриманні хабаря на суму 35 тисяч євро

В Румунії суд постановив взяти під варту на 30 днів колишнього міністра охорони здоров'я Румунії Соріну Пінтя, яку обвинувачують в отриманні хабарів у розмірі майже 35 тисяч євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Справа стосується часу, коли Пінтя керувала повітовою лікарнею Байя Маре. Її звинувачують в отриманні хабаря у розмірі 10 тисяч євро та 120 тисяч леїв (25 тисяч євро) під час укладання контракту на виконання робіт у лікарні.

Пінтя керувала лікарнею до і після того, як працювала міністром у минулому уряді соціал-демократів під керівництвом Віоріки Денчіле.

Рішення суду не є остаточним, але до розгляду апеляції Пінтя має залишатися під вартою. Її вже доправили до слідчого ізолятора. Тим часом Пінтя просить перевести її із СІЗО до лікарні в Бухаресті, оскільки, за її словами, вона страждає на аутоімунне захворювання, яке вимагає спеціалізованого лікування.

Адвокати ексочільниці МОЗ у неділю ввечері заявили, що їхня клієнтка невинувата.