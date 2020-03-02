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Экс-главу Минздрава Румынии подозревают в получении взятки на сумму 35 тысяч евро

Понедельник, 2 марта 2020, 12:21

В Румынии суд постановил взять под стражу на 30 дней бывшего министра здравоохранения Румынии Сорину Пинтя, которую обвиняют в получении взяток в размере почти 35 тыс. евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Дело касается того периода, когда Пинтя руководила больницей в Байя Маре. Ее обвиняют в получении взятки в размере 10 тыс. евро и 120 тыс. леев (25 тыс. евро) при заключении контракта на выполнение работ в больнице.

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Пинтя руководила больницей до и после того, как работала министром в прошлом правительстве социал-демократов под руководством Виорики Дэнчилэ.

Решение суда не является окончательным, но до рассмотрения апелляции Пинтя должна оставаться под стражей. Ее уже доставили в следственный изолятор. Между тем Пинтя просит перевести ее из СИЗО в больницу в Бухаресте, поскольку, по ее словам, она страдает аутоиммунным заболеванием, требующим специализированного лечения.

Адвокаты экс-главы Минздрава в воскресенье вечером заявили, что их клиентка невиновна.

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