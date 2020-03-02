Коронавірус в Італії: 1694 інфікованих, 34 померлих

В Італії кількість інфікованих новим коронавірусом сягнула 1694 осіб, 83 пацієнти одужали, померли вже 34 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на la Reppublica.

За офіційними даними, 984 випадки коронавірусу зафіксовано в Ломбардії, 285 в Емілії-Романьї, 263 в Венето, 25 в Лігурії, 17 в Кампанії, 49 в П'ємонті, 13 в Тоскані, 25 в Марке, 6 в Лаціо, 9 в Сицилії, 3 в Апулії, 5 в Абруццо, по одному в Калабрії та в автономній провінції Болцано.

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До лікарень із симптомами хвороби госпіталізовані 639 пацієнтів, 140 із них перебувають у реанімації, 798 осіб знаходяться на карантині вдома.

Глава Служби цивільного захисту Анджело Бореллі заявив, що уряд купує понад 5 мільйонів захисних масок.

За його словами, в кількох містах так званої "червоної зони, сьогодні відкриють поштові відділення, щоб дозволити виплату пенсій та фінансові операції, необхідні громадянам.

Школярі у Ломбардії, Емілії-Романьї та Венето мають залишатися вдома щонайменше ще один тиждень. Також у понеділок має знову відкритися для відвідувачів кафедральний собор у Мілані.