У Австрії почали судити звинуваченого у шпигунстві на Росію експолковника

У Зальцбурзі розпочався суд над 71-річним полковником австрійської армії у відставці Мартіном М., якого звинувачують у шпигунстві та розкриті державних та військових таємниць російській військовій розвідці протягом принаймні 25 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Колишнього офіцера заарештували у листопаді 2018 року та звинуватили у листопаді минулого року. Прокурори звинувачують його у тому, що він передав таємну інформацію про системи озброєння та артилерійські позиції австрійських військових в обмін на близько 280 тис. євро.

Судді регіонального суду Зальцбурга оголосили в понеділок вранці, що процес відбуватиметься за закритими дверима, оскільки серед доказів можуть бути державна таємниця чи дані військової розвідки.

Полковник у відставці із Зальцбурга заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що лише передав інформацію, яка вже була публічною у газетах чи в інтернеті. Його адвокат сказав, що його клієнт є "патріотом", який підтримував зв'язок з "певними особами за кордоном", але ніколи не порушував закон.

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Розслідування австрійського бюро з питань захисту конституції та контртероризму виявили, що обвинувачений вперше зв’язався з російською військовою розвідкою (ГРУ) під час іноземного відрядження в 1987 році.

У липні 2019 року Австрія видала міжнародний ордер на арешт російського військового офіцера Ігоря Єгоровича Зайцева, який, як підозрюють, завербував полковника. Європейські та міжнародні ордери на нього були видані на прохання поліції Зальцбурга.

За даними австрійських ЗМІ, полковник підтримував зв’язок зі своїм російським куратором, використовуючи складну техніку.

Судовий процес, у ході якого заслухають 19 свідків, має тривати п’ять засідань, а вирок очікується 19 березня.