Норвегія: суд виправдав державу у справі шпигунів у Росії

Суд в Осло у вівторок виправдав норвезьку державу, якій конкретна фірма пред'явила позов щодо фінансових втрат через незграбний підхід розвідувальних органів країни до набору інформаторів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Компанія Olen Betong звинуватила норвезьку внутрішню та зовнішню розвідки у спробі 2010 року зробити інформаторами двох її працівників, які працювали у філії фірми у Мурманській області Росії.

Компанія, яка має бізнес-інтереси на північному заході Росії, заявила, що спецслужби здійснювали неодноразові необережні контакти протягом останнього десятиліття, що помітили російські урядові установи.

Olen Betong заявила, що це призвело до втрати важливого контракту в Росії та юридичних проблем для засновника компанії Атле Берге та працівника Курта Сто.

Пару заарештували та допитали в Мурманську, перш ніж чоловіка й жінку оголосили персонами нон грата в Росії протягом десяти років.

Olen Betong вимагала від держави 13,9 млн євро на відшкодування збитків.

Хоча держава визнала, що контакти здійснювались розвідувальними службами, вона стверджувала, що вони не діяли недбало, і що дискусії щодо безпеки є частиною звичайних операцій.

У своєму вироку суд став на сторону держави і встановив, що "немає підстав для відповідальності" спецслужб "ні об'єктивно, ні на основі халатності".

Атле Берге у вівторок заявив, що, найімовірніше, оскаржить це рішення.

У п’ятиденному судовому засіданні брали участь високопоставлені свідки, такі як ексміністр закордонних справ та нинішній лідер Лейбористської опозиції Йонас Гахр Cторе.

Ще одним свідком виступив Фруде Берг, який був ув'язнений у Росії, але звільнений торік під час обміну шпигунами.

Берг був засуджений до в'язниці на 14 років у квітні 2019 року після того, як визнав, що виступав кур'єром для норвезької розвідки.