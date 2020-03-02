В Австрии начали судить обвиняемого в шпионаже на Россию экс-полковника

В Зальцбурге начался суд над 71-летним полковником австрийской армии в отставке Мартином М., обвиняемым в шпионаже и раскрытии государственных и военных тайн российской военной разведке в течение по крайней мере 25 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Бывшего офицера арестовали в ноябре 2018 года и обвинили в ноябре прошлого года. Прокуроры обвиняют его в том, что он передал секретную информацию о системах вооружения и артиллерийские позиции австрийских военных в обмен на около 280 тыс. евро.

Судьи регионального суда Зальцбурга объявили в понедельник утром, что процесс будет проходить за закрытыми дверями, поскольку среди доказательств могут быть государственная тайна или данные военной разведки.

Полковник в отставке из Зальцбурга отрицает все обвинения, утверждая, что только передал информацию, которая уже была публичной в газетах или в интернете. Его адвокат сказал, что его клиент является "патриотом", который поддерживал связь с "определенными лицами за рубежом", но никогда не нарушал закон.

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Расследование австрийского бюро по защите конституции и контртерроризму обнаружили, что обвиняемый впервые связался с российской военной разведкой (ГРУ) во время зарубежной командировки в 1987 году.

В июле 2019 года Австрия выдала международный ордер на арест российского офицера Игоря Егоровича Зайцева, который, как подозревают, завербовал полковник. Европейские и международные ордера на него были выданы по просьбе полиции Зальцбурга.

По данным австрийских СМИ, полковник поддерживал связь со своим российским куратором, используя сложную технику.

Судебный процесс, в ходе которого заслушают 19 свидетелей, должен продолжаться пять заседаний, а приговор ожидается 19 марта.