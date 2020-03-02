У Британії кількість заражень коронавірусом зросла до 40

У Британії підтвердили чотири нових випадки захворювання коронавірусом, загальне число заражень досягло 40.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У оновленому повідомленні в понеділок міністерство охорони здоров'я повідомило, що в даний час 40 осіб отримали позитивний результат на COVID-19 - випадки захворювання зафіксовані у всіх частинах Великої Британії.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон попередив, що спалах захворювання "ймовірно, стане більш значним" по всій Британії в найближчі дні і тижні.

Головуючи на своїй першій екстреній нараді з приводу COVID-19, прем'єр-міністр сказав: "Ми погодили план, тому якщо і коли вірус почне поширюватися, а я боюся, що це виглядає ймовірним, ми будемо в змозі зробити необхідні кроки".

Він додав, що в даний час важливо, щоб люди "займалися своїми справами як завжди", і сказав, що країна "дуже, дуже добре підготовлена".

Стратегія уряду заснована на існуючих планах реагування на надзвичайні ситуації у зв'язку з пандемією грипу, але її адаптували з урахуванням особливостей з COVID-19.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".