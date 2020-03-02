В Британии количество заражений коронавирусом возросло до 40

В Британии подтвердили четыре новых случая заболевания коронавирусом, общее число заражений достигло 40.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В обновленном сообщении в понедельник министерство здравоохранения сообщило, что в настоящее время 40 человек получили положительный результат на COVID-19 - случаи заболевания зафиксированы во всех частях Великобритании.

Премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что вспышка заболевания "вероятно, станет более значительной" по всей Британии в ближайшие дни и недели.

Председательствуя на своем первом экстренном совещании по поводу COVID-19, премьер-министр сказал: "Мы согласовали план, поэтому если и когда вирус начнет распространяться, а я боюсь, что это выглядит вероятным, мы будем в состоянии сделать необходимые шаги".

Он добавил, что в настоящее время важно, чтобы люди "занимались своими делами как всегда", и сказал, что страна "очень, очень хорошо подготовлена".

Стратегия правительства основана на существующих планах реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с пандемией гриппа, но ее адаптировали с учетом особенностей COVID-19.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в Евросоюзе повысили уровень коронавирусного риска с "умеренного" до "высокого".