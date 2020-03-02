Ryanair скорочує частину рейсів в Італію через коронавірус

Авіакомпанія Ryanair заявила, що до 25% її короткострокових рейсів по Європі до Італії і назад скасовуються на тритижневий період "у відповідь на вірус Covid-19".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ірландську телерадіокомпанію RTE.

Ryanair повідомила пасажирів про скорочення своєї програми коротких рейсів (в основному в Італію і з Італії) до 25% з вівторка 17 березня по середу 8 квітня.

Авіакомпанія заявила, що за останній тиждень "помітила значне падіння замовлень в кінці березня-початку квітня", а також "значне зростання числа незаявлених пасажирів на рейсах, особливо з Італії і в межах Італії".

Генеральний директор Майкл О'Лірі зазначив: "В даний час ми зосереджені на мінімізації будь-якого ризику для наших працівників і пасажирів".

"Має сенс вибірково скоротити наш розклад до і з тих аеропортів, де подорожі були найбільш порушені спалахом Covid-19" – додав він.

Раніше стало відомо, що угорська лоукст-авіакомпанія Wizz Air скорочує кількість рейсів до Італії з 11 березня по 2 квітня 2020 року у зв'язку зі зниженням попиту через коронавірус.