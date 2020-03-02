Ryanair сокращает часть рейсов в Италию из-за коронавируса

Авиакомпания Ryanair заявила, что до 25% ее краткосрочных рейсов по Европе до Италии и обратно отменяются на трехнедельный период "в ответ на вирус Covid-19".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ирландскую телерадиокомпанию RTE.

Ryanair сообщила пассажирам о сокращении своей программы коротких рейсов (в основном в Италию и из Италии) до 25% со вторника 17 марта по среду 8 апреля.

Авиакомпания заявила, что за последнюю неделю заметила значительное падение заказов в конце марта-начале апреля", а также "значительный рост числа незаявленных пассажиров на рейсах, особенно из Италии и в пределах Италии".

Генеральный директор Майкл О'Лири отметил: "В настоящее время мы сосредоточены на минимизации любого риска для наших работников и пассажиров".

"Имеет смысл выборочно сократить наше расписание до и из тех аэропортов, где путешествия были наиболее затронуты вспышкой Covid-19" – добавил он.

Ранее стало известно, что венгерская лоукст-авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию с 11 марта по 2 апреля 2020 года в связи со снижением спроса из-за коронавируса.