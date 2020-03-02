Сессию Венецианки с рассмотрением путинских изменений Конституции отменили из-за коронавируса

Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, из-за распространения коронавируса в северной Италии отменила пленарное заседание своего расширенного бюро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Венецианки.

"Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии приняло решение не проводить пленарное заседание или другие обычные заседания в Венеции, а вместо этого наиболее срочные мнения, востребованные государствами, и непротиворечивые тексты будут утверждаться в письменной форме, которая будет установлена бюро" - сообщили в Венецианской комиссии.

Заседание Венецианки должно было состояться 20-21 марта.

На нем среди прочего должны были рассмотреть спорные изменения в Конституцию РФ. Конституционная реформа предлагает разрешить России не исполнять решения международных органов, в которых она увидит противоречие своей Конституции.

Изменения российской Конституции сейчас находятся в процессе утверждения. 10 марта ожидается второе их чтение в Госдуме РФ. Также 22 апреля должно состояться всероссийское голосование по изменениям Конституции.