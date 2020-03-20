Саміт лідерів G7 у США скасували, проведуть відеоконференцію

Президент США Дональд Трамп скасує очну зустріч лідерів країн "Великої сімки (G7), яка була запланована на червень в його резиденції в Кемп-Девіді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Таке рішення прийнято у зв'язку з поширенням коронавірусу по всьому світу. Замість зустрічі лідери проведуть відеоконференцію.

Трамп провів відеоконференцію з лідерами найбільших промислово розвинених країн світу на початку цього тижня і планує повторити це в квітні, травні і червні.

"Для того щоб кожна країна зосередила всі свої ресурси на реагуванні на медичні та економічні проблеми COVID-19 і за вказівкою президента Трампа, директор Національної економічної ради США і представник США по G7 2020 років Ларрі Кудлоу повідомив своїм колегам, що саміт лідерів G7, який США повинні були провести в червні в Кемп-Девіді, тепер буде проводитися за допомогою відеотелеконференціі", - заявив офіційний представник Білого дому Джадд Дір.

"Білий дім також поінформував інших членів G7 про те, що для продовження тісної координації президент США збере лідерів за допомогою відеотелеконференціі у квітні і травні, а також цього тижня", - сказав він.

Трамп мав намір сфокусувати зустріч G7 на економіці, уникаючи традиційних тим, які часто стоять на порядку денному, таких як зміна клімату. Спочатку він планував розмістити групу лідерів в одному зі своїх готелів у Флориді, але скасував ці плани після критики, що він отримає фінансову вигоду від зустрічі.

Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове закриття кордону з Канадою для "несуттєвих" поїздок.

Раніше США заборонили в'їзд іноземцям, у тому числі громадянам України, які останнім часом жили або відвідували Шенгенську зону.