Саммит лидеров G7 в США отменили, проведут видеоконференцию

Президент США Дональд Трамп отменит очную встречу лидеров стран "семерки" (G7), которая была запланирована на июнь в его резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Такое решение принято в связи с распространением коронавируса по всему миру. Вместо встречи лидеры проведут видеоконференцию.

Трамп провел видеоконференцию с лидерами крупнейших промышленно развитых стран мира в начале этой недели и планирует повторить это в апреле, мае и июне.

"Для того чтобы каждая страна сосредоточила все свои ресурсы на реагировании на медицинские и экономические проблемы COVID-19 и по указанию президента Трампа, директор Национального экономического совета США и представитель США по G7 Ларри Кудлоу сообщил своим коллегам, что саммит лидеров G7, который США должны были провести в июне в Кэмп-Дэвиде, теперь будет проводиться с помощью видеотелеконференции", - заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

"Белый дом также проинформировал других членов G7 о том, что для продолжения тесной координации президент США соберет лидеров с помощью видеотелеконференции в апреле и мае, а также на этой неделе", - сказал он.

Трамп намерен сфокусировать встречу G7 на экономике, избегая традиционных тем, которые часто стоят на повестке дня, таких как изменение климата. Сначала он планировал разместить группу лидеров в одном из своих отелей во Флориде, но отменил эти планы после критики, что он получит финансовую выгоду от встречи.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп объявил о временном закрытии границы с Канадой для "несущественных" поездок.

Ранее США запретили въезд иностранцам, в том числе гражданам Украины, которые в последнее время жили или посещали Шенгенскую зону.