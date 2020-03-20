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Коронавірус: у Латвії кількість підтверджених випадків перевищила 110

П'ятниця, 20 березня 2020, 13:04

У Латвії кількість підтверджених випадків коронавірусу досягла 111, з них 25 зафіксували вчора, 19 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на латвійський Центр контролю та попередження захворювань.

"Напередодні було проведено 528 тестів на коронавірус, у 25 осіб підозра підтвердилася. Загалом зареєстровано 3205 випадків підозри на Covid-19 у Латвії, з них підтвердилися – 111", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, для протидії поширенню коронавірусу уряд Латвії прийняв рішення оголосити в країні надзвичайний стан. До 14 квітня усі навчальні заклади зачинені, масові зібрання обмежено.

З 17 березня Латвія закрила кордони для пасажирських рейсів, окрім спеціальних рейсів для повернення додому латвійців, які на момент прийняття рішення перебували за кордоном.

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Коронавірус Латвія
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