Коронавірус: у Латвії кількість підтверджених випадків перевищила 110

У Латвії кількість підтверджених випадків коронавірусу досягла 111, з них 25 зафіксували вчора, 19 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на латвійський Центр контролю та попередження захворювань.

"Напередодні було проведено 528 тестів на коронавірус, у 25 осіб підозра підтвердилася. Загалом зареєстровано 3205 випадків підозри на Covid-19 у Латвії, з них підтвердилися – 111", - йдеться у повідомленні.

Iepriekšējā diennaktī veikti 528 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 25 cilvēkiem.

Līdz šim Latvijā kopā veikti 3205 izmeklējumi pesonām ar aizdomām par Covid-19, apstiptināti 111 saslimšanas gadījumi ar COVID-19. pic.twitter.com/Dqy9GQsSP6 — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 20, 2020

Як повідомлялося раніше, для протидії поширенню коронавірусу уряд Латвії прийняв рішення оголосити в країні надзвичайний стан. До 14 квітня усі навчальні заклади зачинені, масові зібрання обмежено.

З 17 березня Латвія закрила кордони для пасажирських рейсів, окрім спеціальних рейсів для повернення додому латвійців, які на момент прийняття рішення перебували за кордоном.