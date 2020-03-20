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Коронавирус: в Латвии количество подтвержденных случаев превысило 110

Пятница, 20 марта 2020, 13:04

В Латвии количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 111, из них 25 зафиксировали вчера, 19 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на латвийский Центр контроля и предупреждения заболеваний.

"Накануне было проведено 528 тестов на коронавирус, у 25 человек подозрение подтвердилось. В целом зарегистрировано 3205 случаев подозрения на COVID-19 в Латвии, из них подтвердились - 111", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, для противодействия распространению коронавируса правительство Латвии приняло решение объявить в стране чрезвычайное положение. До 14 апреля все учебные заведения закрыты, массовые собрания ограничены.

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С 17 марта Латвия закрыла границы для пассажирских рейсов, кроме специальных рейсов для возвращения домой латвийцев, которые на момент принятия решения находились за границей.

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Коронавирус Латвия
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