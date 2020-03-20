Коронавирус: в Латвии количество подтвержденных случаев превысило 110

В Латвии количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 111, из них 25 зафиксировали вчера, 19 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на латвийский Центр контроля и предупреждения заболеваний.

"Накануне было проведено 528 тестов на коронавирус, у 25 человек подозрение подтвердилось. В целом зарегистрировано 3205 случаев подозрения на COVID-19 в Латвии, из них подтвердились - 111", - говорится в сообщении.

Iepriekšējā diennaktī veikti 528 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 25 cilvēkiem.

Līdz šim Latvijā kopā veikti 3205 izmeklējumi pesonām ar aizdomām par Covid-19, apstiptināti 111 saslimšanas gadījumi ar COVID-19. pic.twitter.com/Dqy9GQsSP6 — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 20, 2020

Как сообщалось ранее, для противодействия распространению коронавируса правительство Латвии приняло решение объявить в стране чрезвычайное положение. До 14 апреля все учебные заведения закрыты, массовые собрания ограничены.

С 17 марта Латвия закрыла границы для пассажирских рейсов, кроме специальных рейсов для возвращения домой латвийцев, которые на момент принятия решения находились за границей.