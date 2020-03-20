Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії рекордна смертність від коронавірусу - кількість загиблих перевищила 4000

Тести підтвердили загибель третьої українки від коронавірусу в Італії

В ЄС оголосили результат тесту президентки Єврокомісії на коронавірус 

Коронавірус в Італії: Мілан вивів на вулиці армію, у Венето закрили парки






64 українці повернулися з Хорватії, залишаються ще 50 осіб - посол

П'ятниця, 20 березня 2020, 13:50

64 українських громадян, які застрягли у Хорватії, повернулися в Україну. У Хорватії залишаються ще понад 50 осіб.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич у своєму Twitter.

"Станом на 20 березня з Хорватії вивезено 64-х українців. Завершуємо підготовку вивезення ще 55-ти (кількість змінюється). Ми працюємо цілодобово, щоб допомогти вам повернутися щонайскоріше додому", - зазначив Кирилич.


За інформацією Міністерства закордонних справ України, станом на 18 березня кількість громадян, які планують повернутись в Україну, складала близько 38 тисяч

Читайте також
Стали відомі строки повернення до України усіх громадян, що застрягли в Єгипті

У МЗС пояснили, що 38 тисяч - це загальна оцінка, яка враховує, окрім зареєстрованих українців, також тих, що офіційно не звернулись до міністерства.

Серед них і українські туристи у Єгипті, які повертатимуться з туроператорами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус
powered by lun.ua