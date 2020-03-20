У Раді Європи визначили рекомендації для місць несвободи в часи коронавірусу

Комітет Ради Європи із запобігання тортурам презентував рекомендації щодо поводження з особами у місцях несвободи під час пандемії коронавірусу COVID-19.



Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ оприлюднений на сайті Комітету.

Йдеться про такі установи як СІЗО, пенітенціарні установи, центри утримання для іммігрантів, психіатричні лікарні та заклади соціального піклування, новостворені місця обсервації для осіб, поміщених на карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.



"Пандемія коронавірусу COVID-19 створила величезні виклики для влади у всіх країнах-членах Ради Європи. ... Визнаючи необхідність рішучих дій для протидії поширенню COVID-19, Комітет із запобігання тортурам нагадує усім про абсолютну заборону тортур. Превентивні заходи у жодному разі не повинні призвести до нелюдського та такого, що принижує людську гідність, поводження з особами, позбавленими свободи", - зазначив президент Комітету Микола Гнатовський.

Серед пріоритетних принципів, окреслених у документі:

- вжити усіх можливих заходів для захисту здоров’я осіб, позбавлених свободи;

- застосовувати методичні рекомендації ВООЗ щодо протидії пандемії, а також заходи, визначені на національному рівні;

- забезпечити присутність необхідної кількості персоналу та забезпечити їм необхідну підготовку;

- будь-які обмеження свободи осіб для попередження розповсюдження COVID-19 повинні мати законодавчу основу та ґрунтуватися на принципах необхідності, пропорційності, поваги до людської гідності та бути обмеженими у часі. Особи, позбавлені свободи, повинні отримувати роз'яснення щодо вжитих заходів.

- оскільки тісний особистий контакт сприяє розповсюдженню вірусу, органам влади варто розглянути альтернативу позбавленню волі, особливо якщо місця несвободи переповнені.

- особливу увагу потрібно приділити особам із груп ризику, зокрема, людям поважного віку та тим, хто має хронічні захворювання.







Як повідомлялося раніше, Європа вже обігнала Китай за кількістю діагностованих хворих на коронавірус.