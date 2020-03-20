В Совете Европы определили рекомендации для мест несвободы во время пандемии

Комитет Совета Европы по предотвращению пыток представил рекомендации по обращению с лицами в местах несвободы во время пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ опубликован на сайте Комитета.

Речь идет о таких учреждения как СИЗО, пенитенциарные учреждения, центры содержания для иммигрантов, психиатрические больницы и учреждения социальной опеки, места обсервации для лиц, помещенных на карантин в связи с пандемией коронавируса.

"Пандемия коронавируса COVID-19 создала огромные вызовы для власти во всех странах-членах Совета Европы. ... Признавая необходимость решительных действий для противодействия распространению COVID-19, Комитет по предотвращению пыток напоминает всем об абсолютном запрете пыток. Превентивные меры в коем случае не должны привести к бесчеловечному и унижающему человеческое достоинство обращению с лицами, лишенными свободы", - отметил президент Комитета Николай Гнатовский.

Среди приоритетных принципов, определенных в документе:

- принять все возможные меры для защиты здоровья лиц, лишенных свободы;

- применять методические рекомендации ВОЗ по противодействию пандемии, а также меры, определенные на национальном уровне;

- обеспечить присутствие необходимого количества персонала и обеспечить им необходимую подготовку;

- любые ограничения свободы лиц для предупреждения распространения COVID-19 должны основываться на законодательстве и исходить из принципов необходимости, пропорциональности, уважения человеческого достоинства и быть ограниченными во времени. Лица, лишенные свободы, должны получать разъяснения о принятых мерах.

- поскольку тесный личный контакт способствует распространению вируса, органам власти следует рассмотреть альтернативу лишению свободы, особенно если места несвободы переполнены;

- особое внимание нужно уделить лицам из групп риска, в частности, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания.

Как сообщалось ранее, Европа уже обогнала Китай по количеству диагностированных больных коронавирусом.