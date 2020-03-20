Коронавірус: ЄС допускатиме на свою територію окремі категорії українців

Європейський союз дозволив допускати на територію держав-членів окремі категорії українських громадян під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомив представник України при Євросоюзі Микола Точицький, повідомляє "Європейська правда".

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"ЄС ухвалив рішення допустити до виїзду на територію держав-членів Євросоюзу через державний кордон України тих українських громадян, які є членами родин громадян ЄС або мають дійсні постійні/тимчасові дозволи на проживання в будь-якій державі ЄС", - повідомив Точицький на своїй Facebook-сторінці.

"Таке рішення ухвалене у світлі запроваджених Україною обмежень на перетин кордону з метою стримування COVID-19", - додав дипломат.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті 18 березня схвалили закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів у відповідь на спалах коронавірусу.

Обмеження не стосуються громадян, які мають право на проживання в ЄС, а також дипломатів, співробітників посольств. Також винятками є лікарі, медпрацівники та експерти, які допомагають впоратися із коронавірусом.