Коронавирус: ЕС будет допускать на свою территорию отдельные категории украинцев

Европейский союз позволил допускать на территорию государств-членов отдельные категории украинских граждан во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий, сообщает "Европейская правда".

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"ЕС принял решение допустить до выезда на территорию государств-членов Евросоюза через государственную границу Украины тех украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС или имеющие действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любом государстве ЕС", - сообщил Точицкий на своей Facebook-странице.

"Такое решение принято в свете введенных Украиной ограничений на пересечение границы с целью сдерживания COVID-19", - добавил дипломат.

Напомним, лидеры ЕС на саммите 18 марта одобрили закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.

Ограничения не касаются граждан, имеющих право на жительство в ЕС, а также дипломатов, сотрудников посольств. Также исключениями являются врачи, медработники и эксперты, которые помогают справиться с коронавирусом.