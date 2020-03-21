Боррель: санкції проти РФ допомогли запобігти подальшій ескалації конфлікту

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що санкції проти РФ зіграли важливу роль у запобіганні подальшій ескалації конфлікту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" він сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Обмежувальні заходи ЄС відіграли важливу роль у запобіганні подальшій ескалації конфлікту і спричинили втрати для Росії" - сказав Боррель.

Він нагадав, що існує чіткий зв'язок між тривалістю економічних санкцій проти Росії і повним виконанням Мінських угод.

"Обмежувальні заходи спричинили для Росії очевидні економічні та політичні втрати. Ці заходи також допомогли збільшити витрати на інтервенцію в Україні та обмежили подальше використання військового потенціалу в Україні" - зазначив глава європейської дипломатії.

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За його словами. ЄС регулярно переглядає наявні санкції.

"Їх будуть оцінювати, виходячи з подій на місцях і виходячи з очевидних змін в політиці Росії" - наголосив Боррель.

Водночас він підкреслив, що тільки повна реалізація Мінських угод є умовою змін у відносинах між Росією і ЄС.

Нагадаємо, востаннє ЄС продовжив економічні санкції проти Росії у грудні минулого року до 31 липня 2020 року.