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РФ покарає чиновників ЄС за санкції щодо "виборів" у Криму

Четвер, 19 березня 2020, 17:30

Росія вирішила розширити список громадян країн ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ, відповівши на аналогічні дії з боку Брюсселя. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посилання на російське державне агентство ТАСС, про це в четвер на брифінгу заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Російська сторона прийняла рішення про розширення відповідного списку… представників країн-членів, інститутів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію РФ, це питання паритету", - сказала Захарова. 

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В січні ЄС розширив санкції за "вибори" в Криму, додавши у "чорний список" сімох осіб, відповідальних за проведення в Криму і Севастополі російських місцевих виборів торік у вересні.

"Ми розглядаємо збереження в силі і подальше розширення подібних чорних списків", - сказала Захарова. 

8 вересня в анексованому Криму РФ незаконно провела вибори депутатів до окупаційного "Державної ради Республіки Крим" і "місцевих рад". 

Євросоюз відразу оголосив, що не визнає "вибори" в окупованому Криму та обраних на цих "виборах" представників.

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