Боррель: санкции против РФ помогли предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель считает, что санкции против РФ сыграли важную роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Ограничительные меры ЕС сыграли важную роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта и повлекли потери для России", - сказал Боррель.

Он напомнил, что существует четкая связь между продолжительностью экономических санкций против России и полным выполнением Минских соглашений.

"Ограничительные меры повлекли для России очевидные экономические и политические потери. Эти меры также помогли увеличить расходы на интервенцию в Украине и ограничили дальнейшее использование военного потенциала в Украине", - отметил глава европейской дипломатии.

По его словам. ЕС регулярно пересматривает имеющиеся санкции.

"Их будут оценивать, исходя из событий на местах и исходя из очевидных изменений в политике России", - отметил Боррель.

В то же время он подчеркнул, что только полная реализация Минских соглашений является условием изменений в отношениях между Россией и ЕС.

Напомним, в последний раз ЕС продлил экономические санкции против России в декабре прошлого года до 31 июля 2020 года.