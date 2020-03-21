Українське питання зникло з порядку денного засідання Ради ЄС 23 березня

Засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 23 березня відбудеться у форматі відео конференції, питання України не розглядатиметься з огляду на перенесення візиту глави європейської дипломатії Жозепа Борреля до Києва.

Відеоконференція міністрів закордонних справ країн ЄС розпочнеться 23 березня об 11.00 за місцевим часом.

"Міністри обговорять актуальні питання міжнародного порядку денного і, зокрема, наслідки нового коронавірусу (2019-nCoV) для закордонних справ з акцентом на репатріацію громадян ЄС, які опинилися за кордоном, а також геополітичні наслідки пандемії" - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Глави МЗС можуть також торкнутися питання Лівії і ситуації у Сирії і її впливу на зовнішні кордони ЄС з Туреччиною.

Водночас про Україну, як зазначає УНІАН, тепер у порядку денному не згадується. У повідомленні від 16 березня йшлося, що Рада ЄС 23 березня розгляне поточні українські реформи та ситуацію на Донбасі.

За даними ЗМІ, обговорення українського питання перенесли на квітень.

Слід зазначити, що високий представник ЄС Жозеп Боррель раніше мав намір відвідати Україну, і, зокрема, лінію розмежування на Донбасі, але за підсумками телефонної розмови Борреля та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, яка відбулася 15 березня, високий представник ЄС повідомив, що відкладає свій візит в Україну через коронавірус.