Украинский вопрос исчез с повестки дня заседания Совета ЕС 23 марта

Заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС 23 марта состоится в формате видео конференции, вопрос Украины рассматриваться не будет ввиду переноса визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на анонс заседания на сайте Совета ЕС.

Видеоконференция министров иностранных дел стран ЕС начнется 23 марта в 11.00 по местному времени.

"Министры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня и, в частности, последствия нового коронавирус (2019-nCoV) для иностранных дел с акцентом на репатриацию граждан ЕС, которые оказались за рубежом, а также геополитические последствия пандемии", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Главы МИД могут также затронуть вопрос Ливии и ситуации в Сирии и ее влияния на внешние границы ЕС с Турцией.

В то же время об Украине. Как отмечает УНИАН. теперь в повестке дня не упоминается. В сообщении от 16 марта говорилось, что Совет ЕС 23 марта рассмотрит текущие украинские реформы и ситуацию на Донбассе.

Следует отметить, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель ранее намеревался посетить Украину, и, в частности, линию разграничения на Донбассе, но по итогам телефонного разговора Борреля и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которая состоялась 15 марта, высокий представитель ЕС сообщил, что откладывает свой визит в Украину через коронавирус.