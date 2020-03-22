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В Чехии количество больных коронавирусом превысило 1000 человек

Воскресенье, 22 марта 2020, 11:37

Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По данным Министерства здравоохранения, шесть человек выздоровели, в стране не зафиксировано ни одного смертельного случая среди инфицированных.

В целом медицинские работники протестовали 15 584 человек по состоянию на субботу.

Сегодня ночью в Чехию из Китая прибыли два самолета с медицинским грузом, в котором среди прочего медицинские маски, защитные костюмы и оборудование. Часть груза доставил украинский самолет Ан-124 "Руслан".

Напомним, правительство Чехии одобрило запрет для граждан появляться на улице без защитной маски или респиратора - запрет начал действовать в полночь в ночь на четверг.

В Чехии действует чрезвычайное положение и общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса. Учебные заведения, рестораны и магазины, за исключением тех, что продают товары первой необходимости, закрыты.

Людям разрешается только ходить на работу, к врачу и за покупками. Прогулки возможны, но только при условии отсутствия скоплений людей.

По состоянию на утро четверга в Чехии зафиксировано 572 случая заболевания коронавирусом.

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