В Мадриде на территории конференц-центра обустроили крупнейший госпиталь в Европе

В Мадриде открыли временный госпиталь, устроенный на территории огромного выставочного центра Ifema. В испанской столице один из самых высоких уровней заболеваемости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Госпиталь рассчитан на 5000 койко-мест, что делает ее крупнейшим медицинским учреждением такого рода в Европе.

Первые пациенты прибыли в госпиталь в субботу. Директор Антонио Сапатеро сообщил, что в эти выходные туда переедут 300 человек.

Входы в госпиталь охраняет полиция. Предполагается, что сюда будут отправлять пациентов с легкими симптомами.

В Мадриде по последним данным от коронавируса умерли 804 человека (всего в Испании 1725 человек). В испанской столице и пригороде насчитывается 8921 инфицированных

Правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на 15 дней. Срок чрезвычайного положения истекал 29 марта, после его продления ограничения будут действовать и в течение Пасхальных праздников.