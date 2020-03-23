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Три країни Європи повідомили про перші смерті у зв'язку з коронавірусом

Понеділок, 23 березня 2020, 10:29

Чехія, Північна Македонія і Чорногорія повідомили про перші смерті громадян у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Чехії в неділю помер 95-річний чоловік, який жив у будинку для літніх людей, пише видання Novinky. За словами глави кризового комітету країни, пацієнт хворів низкою інших недуг

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До неділі в Чехії було зареєстровано 1120 випадків коронавірусу.

У Північній Македонії 57-річна жінка стала першою померлою у зв’язку з коронавірусом, інформує агентство MIA. Вона заразилася під час поїздки до Італії, яка має найбільше випадків у Європі. Її син теж заразився і госпіталізований у стабільному стані. Коронавірус у жінки підтвердили посмертно. 

Північна Македонія підтвердила 114 випадків зараження вірусом.

У Чорногорії помер 65-річний чоловік з міста Герцег-Нові, якого в неділю привезли до лікарні в столиці Подгориці. Він помер невдовзі після госпіталізації, повідомляє RTCG. Пацієнт страждав на хронічне захворювання легенів ще до того, як заразився коронавірусом. 

Чорногорія наразі зареєструвала 22 випадки коронавірусної інфекції.

Як повідомлялось, в Італії у зв’язку з коронавірусом кількість загиблих минулої суттєво зросла, але темпи зростання зменшилися у порівнянні з минулими днями.

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