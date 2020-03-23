Три страны Европы сообщили о первых смертях в связи с коронавирусом

Чехия, Северная Македония и Черногория сообщили о первых смерти граждан в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

В Чехии в воскресенье скончался 95-летний мужчина, который жил в доме престарелых, пишет издание Novinky. По словам главы кризисного комитета страны, пациент страдал рядом других недугов.

К воскресенью в Чехии было зарегистрировано 1120 случаев коронавируса.

В Северной Македонии 57-летняя женщина стала первой умершей в связи с коронавирусом, сообщает агентство MIA. Она заразилась во время поездки в Италию, где больше всего случаев в Европе. Ее сын тоже заразился и госпитализирован в стабильном состоянии. Коронавирус у женщины подтвердили посмертно.

Северная Македония подтвердила 114 случаев заражения вирусом.

В Черногории умер 65-летний мужчина из города Херцег-Нови, его в воскресенье привезли в больницу в столице Подгорице. Он умер вскоре после госпитализации, сообщает RTCG. Пациент страдал хроническим заболеванием легких еще до того, как заразился коронавирусом.

Черногория пока зарегистрировала 22 случая коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, в Италии в связи с коронавирусом количество погибших минувшей существенно выросла, но темпы роста уменьшились по сравнению с предыдущими днями.