У Британії від коронавірусу померли 335 людей

У Великій Британії 335 людей померли в результаті зараження коронавірусом – це на 54 летальних випадки більше, ніж учора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

При цьому 46 людей померли протягом останньої доби померли в Англії, всього в Англії тепер 303 померлих.

Шотландія і Уельс також повідомили про ще чотири смерті, в результаті чого загальна кількість загиблих склала відповідно 14 і 16 осіб. Двоє людей загинули в Північній Ірландії.

Прем’єр Британії Борис Джонсон тим часом розглядає можливість прийняття більш жорстких заходів для уповільнення поширення вірусу після того, як тисячі людей відвідали парки і туристичні місця в неділю, йдучи проти порад залишатися на відстані двох метрів один від одного.

Цього тижня парламент Британії обговорить надзвичайне законодавство, яке надасть уряду додаткові повноваження по боротьбі з пандемією.

Згідно з пропозиціями, які будуть обговорюватися депутатами, аеропорти можуть бути закриті, а поліція зможе змушувати людей з вірусними симптомами ізолюватися.