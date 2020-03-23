В Британии от коронавируса умерли 335 человек

В Великобритании 335 человек скончались в результате заражения коронавирусом – это на 54 летальных случая больше, чем вчера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

При этом 46 человек умерли в течение последних суток умерли в Англии, всего в Англии теперь 303 умерших.

Шотландия и Уэльс также сообщили о еще четыре смерти, в результате чего общее число погибших составило соответственно 14 и 16 человек. Два человека погибли в Северной Ирландии.

Премьер Британии Борис Джонсон тем временем рассматривает возможность принятия более жестких мер для замедления распространения вируса после того, как тысячи людей посетили парки и туристические места в воскресенье, идя против советов оставаться на расстоянии двух метров друг от друга.

На этой неделе парламент Британии обсудит чрезвычайное законодательство, которое предоставит правительству дополнительные полномочия по борьбе с пандемией.

Согласно предложениям, которые будут обсуждаться депутатами, аэропорты могут быть закрыты, а полиция сможет заставлять людей с вирусными симптомами изолироваться.