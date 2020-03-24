Нідерланди заборонили масові зібрання до 1 червня і ввели високі штрафи

Уряд Нідерландів у понеділок 23 березня ввів ряд нових заходів для боротьби з коронавірусом, серед яких - заборона громадських зібрань до 1 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DutchNews.nl.

Винятком з нового правила є похорони та церковні весілля.

Люди повинні залишатися вдома, можна виходити з метою роботи, покупок чи піклування про вразливих людей. Дозволено вийти на прогулянку, але не в групі. При цьому зберігати дистанцію у 1,5 метра від інших.

Якщо хтось із членів сім’ї хворий, вся родина повинна залишатися вдома, крім працівників життєво важливих сфер.

Магазини та компанії громадського транспорту повинні вживати заходів, щоб люди залишалися на відстані 1,5 метрів. Компанії, що не виконують вимоги, можуть бути оштрафовані на 4000 євро.

Послуги, які передбачають прямий контакт з іншими людьми - перукарські та манікюрні - не надаються до 6 квітня.

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Мери міст мають право закривати місця, де люди збираються у більші групи, наприклад, парки та пляжі.

Громадян, які не дотримуються правил, можуть штрафувати на 400 євро.

Раніше Нідерланди вже закрили школи і дитячі садки для більшості дітей, кафе, ресторани і спортивні центри.

Водночас школи та дитячі садки забезпечують нагляд за дітьми працівників охорони здоров’я, громадського транспорту та служб швидкої допомоги, щоб вони могли продовжувати працювати.



