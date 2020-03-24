Президентка Естонії розкритикувала дії ЄС під час коронавірусної кризи

Президентка Естонії Керcті Кальюлайд заявила, що тактика ЄС під час викликаної коронавірусом кризи заслуговує критики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За її словами, Європейський союз сьогодні не справляється зі своїм основним завданням - забезпечувати функціонування єдиного ринку.

"Основна функція ЄС в тому, щоб у нас був єдиний економічний простір, вільний рух робочої сили, товарів, послуг і капіталу. Як мінімум з трьома з цих [компонентів] у нас сьогодні очевидні проблеми", - сказала президентка, на думку якої починати вирішувати цю проблему слід з її визнання.

"Не настільки важливо, чи буде організований спільний тендер [на поставку медичних товарів], який у нього буде результат, чи надійдуть товари в квітні або травні. Це допомога, і ми вдячні, що Єврокомісія це робить, але це не її основна функція. Її основна діяльність - домагатися, щоб діяли ті речі, про які ми домовилися. Я думаю, що нам потрібно наполегливо говорити зі своїми партнерами, союзниками, сусідами і з самою Єврокомісією, як забезпечити, щоб товари не застрявали [на кордонах]", - додала вона.

За словами Кальюлайд, багато держав насправді готові пропускати товари через кордони, зокрема, Німеччина, яка активно співпрацює з Естонією і створила умови для швидкого повернення морем застряглих на німецько-польському кордоні жителів Естонії. Однак такі домовленості швидше ставали результатом двосторонніх переговорів, ніж дотримання загальних принципів ЄС.

"Так що у багатьох людей зараз є багато питань з приводу солідарності в Європейському Союзі. Європейській комісії зараз не вдається виконувати свою центральну функцію. Але я сподіваюся, що ми всі разом це владнаємо, але тільки всі разом. Ще раз повторю, що Європейський союз це не річ в собі, а союз наших національних держав", - сказала президентка Естонії.

Нагадаємо, напередодні Європейська комісія прийняла нові правила щодо пропуску вантажів через так звані "зелені коридори", щоб уникнути черг і затримок з поставками.