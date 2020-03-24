Президент Эстонии раскритиковала действия ЕС во время коронавирусного кризиса

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что тактика ЕС во время вызванного коронавирусом кризиса заслуживает критики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По ее словам, Европейский союз не справляется со своей основной задачей - обеспечивать функционирование единого рынка.

"Основная функция ЕС в том, чтобы у нас было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала. Как минимум с тремя из этих [компонентов] у нас сегодня очевидны проблемы", - сказала президент, по мнению которого начинать решать эту проблему следует с ее признания.

"Не столь важно, будет ли организован совместный тендер на поставку медицинских товаров, какой у него будет результат, поступят товары в апреле или мае. Это помощь, и мы благодарны, что Еврокомиссия это делает, но это не ее основная функция. Ее основная деятельность - добиваться, чтобы действовали те вещи, о которых мы договорились. Я думаю, что нам нужно настойчиво говорить со своими партнерами, союзниками, соседями и с самой Еврокомиссией, как обеспечить, чтобы товары не застревали [на границах]", - добавила она.

По словам Кальюлайд, много государств на самом деле готовы пропускать товары через границы, в частности, Германия, которая активно сотрудничает с Эстонией и создала условия для быстрого возврата морем застрявших на немецко-польской границе жителей Эстонии. Однако такие договоренности скорее становились результатом двусторонних переговоров, чем соблюдение общих принципов ЕС.

"Так что у многих людей сейчас есть много вопросов по поводу солидарности в Европейском Союзе. Европейской комиссии сейчас не удается выполнять свою центральную функцию. Но я надеюсь, что мы все вместе это исправим, но только все вместе. Еще раз повторю, что Европейский союз это не вещь в себе, а союз наших государств", - сказала президент Эстонии.

Напомним, накануне Европейская комиссия приняла новые правила по пропуску грузов через так называемые "зеленые коридоры", чтобы избежать очередей и задержек с поставками.