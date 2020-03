Трамп обіцяє швидко відкрити США для бізнесу попри коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує повернути економіку до нормального функціонування протягом декількох тижнів, попри подальше поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми не можемо допустити, щоб лікування стало гіршим, ніж сама проблема. В кінці 15-денного періоду ми приймемо рішення про те, яким шляхом ми хочемо йти!" - написав Трамп в Twitter.

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO!