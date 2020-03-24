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Трамп обіцяє швидко відкрити США для бізнесу попри коронавірус

Вівторок, 24 березня 2020, 14:58

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує повернути економіку до нормального функціонування протягом декількох тижнів, попри подальше поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми не можемо допустити, щоб лікування стало гіршим, ніж сама проблема. В кінці 15-денного періоду ми приймемо рішення про те, яким шляхом ми хочемо йти!" - написав Трамп в Twitter.

Після цього він зробив ще кілька ретвітів повідомлень, які пропонували американцям повернутися на роботу в найближчому майбутньому і які закликали до відновлення повсякденного життя в США.

Пізніше на брифінгу в Білому домі Трамп наполягав, що "Америка знову і скоро буде відкрита для бізнесу. Дуже скоро. Набагато раніше, ніж через три або чотири місяці, як хтось пропонував", зазначає Politico.

"Наша країна не була побудована для того, щоб бути закритою. Це не та країна, яка була побудована для цього", - сказав він.

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Заява Трампа суперечить рекомендаціям експертів в області охорони здоров'я, багато з яких попереджають, що знову відкрити країну буде безпечно тільки через кілька місяців.

Поточні рекомендації вказують американцям по всій країні уникати зібрань понад 10 людей; працювати або навчатися віддалено, коли це можливо; утримуватися від їжі та пиття в барах, ресторанах та фуд-кортах.

Чинні рекомендації діятимуть до наступного понеділка.

У США станом на 22 березня було зафіксовано 34 276 випадків зараження коронавірусом у всіх 50 штатах, 413 людей померли.

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