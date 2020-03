Трамп обещает быстро открыть США для бизнеса, несмотря на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует вернуть экономику к нормальному функционированию в течение нескольких недель, несмотря на дальнейшее распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы не можем допустить, чтобы лечение стало хуже, чем сама проблема. В конце 15-дневного периода мы примем решение о том, каким путем мы хотим идти!" - написал Трамп в Twitter.

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO!