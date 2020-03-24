Трамп обещает быстро открыть США для бизнеса, несмотря на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует вернуть экономику к нормальному функционированию в течение нескольких недель, несмотря на дальнейшее распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы не можем допустить, чтобы лечение стало хуже, чем сама проблема. В конце 15-дневного периода мы примем решение о том, каким путем мы хотим идти!" - написал Трамп в Twitter.

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020

После этого он сделал еще несколько ретвитов сообщений, предлагающих американцам вернуться на работу в ближайшем будущем и призывающих к восстановлению повседневной жизни в США.

Позже на брифинге в Белом доме Трамп настаивал, что "Америка снова и скоро будет открыта для бизнеса. Очень скоро. Гораздо раньше, чем через три или четыре месяца, как кто-то предлагал", отмечает Politico.

"Наша страна не была построена для того, чтобы быть закрытой. Это не та страна, которая была построена для этого", - сказал он.

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Заявление Трампа противоречит рекомендациям экспертов в области здравоохранения, многие из которых предупреждают, что снова открыть страну будет безопасно только через несколько месяцев.

Текущие рекомендации указывают американцам по всей стране избегать собраний более 10 человек; работать или учиться удаленно, когда это возможно; воздерживаться от еды и питья в барах, ресторанах и на фуд-кортах.

Действующие рекомендации будут действовать до следующего понедельника.

В США по состоянию на 22 марта было зафиксировано 34 276 случаев заражения коронавирусом во всех 50 штатах, 413 человек скончались.