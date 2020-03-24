У Нідерландах рекордна кількість нових випадків і померлих від коронавірусу

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Нідерландах у вівторок збільшилася на 811, що на 17% більше, ніж на днем раніше. Загальна кількість інфікованих складає 5560 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

За останню добу також рекордно зросла кількість померлих пацієнтів – 63, загальна кількість померлих збільшилася до 276. Усі померлі пацієнти були віком від 55 до 97 років.

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Найбільша кількість інфікованих зареєстрована у провінції Північний Брабант (1739 осіб), далі йдуть Південна Голландія (758) та Північна Голландія (740).

У лікарнях перебувають 1495 осіб, у понеділок були госпіталізовані 265 хворих.

Національний інститут охорони здоров'я заявив, що очікувані заходи, вжиті в Нідерландах цього місяця, такі як закриття ресторанів, шкіл та заборона на громадські зібрання, почнуть давати ефект "наприкінці цього тижня або на початку наступного тижня".

Нагадаємо, уряд Нідерландів 23 березня ввів низку нових заходів для боротьби з коронавірусом, серед яких - заборона громадських зібрань до 1 червня.

Громадян, які не дотримуються правил, можуть штрафувати на 400 євро.