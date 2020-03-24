Коронавірус: у Бельгії за добу 526 нових випадків і 34 померлих

У Бельгії за останню добу виявили 526 нових випадків захворювання на коронавірус, внаслідок хвороби померли 34 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на офіційні дані уряду та Le Soir.

Найбільше нових випадків – 381 – виявлено у Фландрії, на другому і третьому місці – Валлонія (87) та Брюссель (38) відповідно.

Для порівняння, 23 березня виявили 342 нових випадків інфікування та 13 летальних випадків.

Загальна кількість хворих досягла 4269 осіб, кількість летальних випадків – 122.

"Пандемія вже у розпалі. Неприпустимо, що деякі люди досі не сприймають серйозно обмежувальні заходи і вважають, що це додаткові вихідні", - наголосив Бенуа Рамаке, речник кризового центру реагування на коронавірус.

За словами вірусолога Емманюеля Андре, близько 4% лабораторно підтверджених випадків коронавірусу виявили у людей, які працюють у сфері послуг.

Станом на 24 березня, госпіталізовані близько 1860 хворих на коронавірус – на 24 людини більше, ніж за попередню добу. З них близько 380 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

60 пацієнтів за минулу добу одужали та були виписані з лікарень. З 13 травня загалом одужали вже 410 людей.

Жорсткі заходи для протидії поширенню коронавірусу Бельгія запровадила 13 березня.

Нагадаємо, в Іспанії зафіксували новий рекорд смертності від коронавірусу. Протягом останньої доби від коронавірусу померли 514 людей, кількість зафіксованих випадків наблизилася до 40 тисяч.

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