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У Місії НАТО в Афганістані виявлено 4 хворих на коронавірус

Вівторок, 24 березня 2020, 17:27

Четверо військовослужбовців, які беруть участь у Місії НАТО в Афганістан "Resolute Support", здали позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві місії.

"Ми уважно стежимо за ситуацією та коригуємо дії, щоб ми могли захистити свої сили - захищаючи національні інтереси союзників НАТО та партнерів в Афганістані", - йдеться у заяві.

Національність хворих та деталі їх інфікування не розголошуються. У місії зазначили, що повідомлять про хворих їхні країни.

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Також повідомляється, що близько 1500 військових та цивільних, які беруть участь у місії в рамках запобіжного заходу живуть на окремих об’єктах. Більшість із них новоприбулі або люди, які нещодавно повернулися з-за кордону.

Зазначається, що у 38 військових виявлені симптоми як при грипі, їх ізолювали і надають лікування.

У місії України при НАТО повідомили, що серед хворих на коронавірус немає українців.

Операція "Рішуча підтримка" (Resolute Support) — небойова місія НАТО з навчання і надання допомоги урядовим силам Афганістану, котра розпочалася 1 січня 2015 року.

Вона офіційно замінила операцію Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), чию діяльність було завершено 28 грудня 2014 року. Ця дата вважається формальним закінченням війни 2001-2014 років. Проте фактично бойові дії продовжуються, але вже з провідною роллю афганських військових.

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