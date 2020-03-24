В миссии НАТО в Афганистане выявлено 4 больных коронавирусом

Четверо военнослужащих, участвующих в миссии НАТО в Афганистан "Resolute Support", сдали положительный тест на коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении миссии.

"Мы внимательно следим за ситуацией и корректируем действия, чтобы мы могли защитить свои силы - защищая национальные интересы союзников НАТО и партнеров в Афганистане", - говорится в заявлении.

Национальность больных и детали их инфицирования не разглашаются. В миссии отметили, что сообщат о больных их странам.

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Также сообщается, что около 1500 военных и гражданских, которые участвуют в миссии, живут на отдельных объектах. Большинство из них - вновь прибывшие или люди, которые недавно вернулись из-за границы.

Отмечается, что у 38 военных обнаружены симптомы как при гриппе, их изолировали и предоставляют лечение.

В миссии Украины при НАТО сообщили, что среди больных коронавирусом нет украинцев.

В Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані виявлено 4 хворих на короновірус. ☹️ Українців серед них немає. Бажаємо хворим сил якнайшвидше одужати! https://t.co/L6ZbJtxdVi — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) March 24, 2020

Операция "Решительная поддержка" (Resolute Support) - небоевая миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года.

Она официально заменила операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), чью деятельность была завершена 28 декабря 2014. Эта дата считается формальным окончанием войны 2001-2014 годов. Однако фактически боевые действия продолжаются, но уже с ведущей ролью афганских военных.