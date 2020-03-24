"Укрзалізниця" призначила на 25 березня ще два потяги для українців у Польщі

"Укрзалізниця" призначила ще два спеціальні потяги для перевезення українців із Польщі на завтра, 25 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці Міністерства інфраструктури.

Номери рейсів та час відправлення з Пшемисля 25.03.20: №716/715 Перемишль-Київ, відправлення о 13:10 – прибуття о 22:17; №706/705 Перемишль-Київ, відправлення о 15:45 і прибуття о 00:46

Квитки можна придбати виключно на сайті "Укрзалізниця.

Мінінфраструктури також повідомляє, що разом із авіаперевізниками планує рейси з Туреччини (Стамбул, Анталія), Катару (Доха), ОАЕ (Дубай), Казахстану (Алмати).Квитки можна придбати на сайтах авіакомпаній Sky Up Airlines та МАУ.

"Усі рейси приймаються в карантинному терміналі В, де працюють епідеміологи. Згідно з процедурами, розробленими в МОЗ, пасажири проходять необхідні тести та отримують попередження про відповідальність за порушення 14-денної ізоляції", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, понад 2 тисяч українців уже прибули з Польщі спеціальними поїздами Перемишль-Київ.

Додому повернулися вже 28249 українців, які на момент припинення пасажирського сполучення залишились заблоковані за кордоном.